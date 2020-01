Mahamoudou Ali Mohamed directeur de CBE dans le viseur du gouvernement

La douane ne reconnaît pas avoir fait parvenir une convocation à l’entrepreneur Mahamoudou Ali Mohamed directeur de CBE, President de la Nouvelle OPACO, a 8h du matin, heure à laquelle elle lui commandait de se présenter aux services des douanes. L’entrepreneur a signalé le fait par écrit et exprimé sa disponibilité à répondre à toute convocation tout en demandant à être informé sur le contentieux objet de la convocation. Dans la réponse la plus rapide d’un service public comorien depuis la création du Territoire des Comores en 1946, la douane fait l’impasse sur sa convocation 8 à 8, ignore la demande de précisions sur le contentieux, mais gonfle encore plus les muscles pour montrer qui est le plus fort et qui peut se permettre d’ignorer la courtoisie et le devoir d’information des services de l’état a l’égard des citoyens et des entreprises.

Hayba Fm