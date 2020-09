Mairie de Moroni : « Cette nomination viole en outre l’article 31 de la loi relative de la décentralisation »

La nomination d’un nouveau Secrétaire Général à la Maire est méconnue officiellement, un arrêté non visé par le Secrétariat Général du Gouvernement pour le Journal Officiel et non visé également par le Ministère des Finances. Cette nomination viole en outre l’article 31 de la loi relative de la décentralisation. Madame la Gouverneure de l’île de Nagazidja a procédée à une nomination à la place du Maire. Plus étonnant et bizzar, ils ne sont pas présenter à la Cour Suprême pour se défendre.

Ils avaient la possibilité de constituer un avocat pour défendre leurs positions. Cela faisait de nos demandes lors de la plaidoirie pour éviter la confusion des tricheurs et violeurs des lois. C’est plus simple que ça. Et ils vont pleurnicher dans les réseaux sur la base des arguments infondés. Deya ubunassuya.

Abbas Elhad, ancien ministre de la justice