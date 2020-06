Mairie de Moroni : Conférence de Presse de la Liste Djidzima.

La liste Moroni Djidzima a tenu une conférence de presse à l’hôtel l’Eucalyptus cet après midi du 20 juin. Le but était de venir informer la presse de l’envoi d’une lettre datant du 9 juin à la CENI, au Ministère de l’Intérieur et d’autres institutions concernées par le déroulement et la mise en place des conseils communaux élus le 23 février dernier particulièrement celui de Moroni.

Dans cette lettre Djidzima appelle les instances concernées à organiser dans les meilleurs delai l’installation de la Mairie de Moroni vu que la précédente a été annulée par l’arrêt n°025/CS de la cours suprême datant du 13 mai 2020. Djidzima déplore le climat de défiance qui s’est installé entre certaines listes opposés et en appelle à tout un chacun à la retenue pour éviter toute déstabilisation de la capitale.

La surenchère ne saurait être une solution pérenne pour des gens qui aspirent à gouverner la capitale de la république. La liste Djidzima s’est dit ouverte à toutes discussions tout en gardant son autonomie et rejete en bloc les accusations qui ferait d’elle la liste défendue par le féodalisme Moronien ( midji ya anda ya asuli ).

Sur la lettre du premier président de la cour suprême à l’attention des Maires, Djidzima déclare qu’elle n’a aucune incidence sur leur démarche car elle vise les Maires déjà investis ce qui n’est pas le cas de Moroni. Les tenants de Djidzima se disent solidaires, qu’ aucun nuage ne plane au-dessus de leur liste et qu’il n’y’a aucune division entre ces membres.

La question que certains se posent, c’est de savoir au cas où la liste Djidzima remporterait la Mairie qui sera la ou le prochain édile de la Capitale; Un ou une Maire tant tout est ouvert dans cette liste.

Si la tête de liste était présent lors de cette rencontre, son silence était par contre assourdissant contrairement à sa seconde.

Said Ahmed Badraoui / hayba Fm