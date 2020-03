Malades au coronavirus : Pourquoi pas l’hôpital de Mitsoudjé

Tribune: Les magasins sont pris d’assaut alors qu’aucune mesure n’est prise pour parer à toutes les éventualités. La COI a déboursé 120 millions de FCFA et pourtant même un site pour accueillir les malades à coronavirus n’est pas mis à jour. Ce régime dictatorial ne s’est-il pas doté de tous les moyens pour réprimer férocement des manifestants pacifiques ? En revanche, sa passivité face au covid 19 laisse entendre que l’entrée de l’épidémie pèse moins de risque que la sortie de Sambi pour se faire soigner à l’extérieur. D’emblé, tous les gros moyens et stratagèmes sont mis en œuvre pour empêcher Sambi de sortir du pays mais pas pour autant pour stopper le coronavirus d’y entrer.

Sur tweeter, la gueule informationnelle de Houmed Msaidié va de pis en puanteur. Il fait plus de ravage que le coronavirus lui-même à tel point qu’un de ses proches est sorti de son réserve. Said Youssouf a attiré l’attention à propos du ‘’pandémie houmed msaidié’’ dont le danger consiste à se remplir les poches pendant que la population est en péril. Il accuse son mentor Houmed Msaidié de rouspéter comme une sirène « entrain de voir et attendre que l’argent de l’OMS coule à flot » pour qu’il puisse animer sa queue qu’il loge bien dans les robes de toutes nécessiteuses. Une culture de viol indispensable dans les hautes sphères dans la mesure où « lèves ta jupe » est la condition sine qua non d’embauche.

« Nous vivons dans un monde étrange, clame Houmed Msaidié. Oui, étrange si bien qu’en plus de 30 ans de ministre éternel, il n’a même pas songé construire un wc public dans son Mboudé natale non parlons plus un hôpital. Celui de Ntsaoueni est construit à la sueur du front de la diaspora de cette ville. Nonobstant le fait qu’il a traité récemment « les je viens » de malpropres. De toute évidence, il faut des séries de mesures pour éloigner le coronavirus mais aussi beaucoup de prières pour délivrer le pays de l’esprit maléfique qu’est Houmed Msaidié. Lui et son dictateur d’Azali n’ont aucune inquiétude face au coronavirus puisque quoiqu’il nous arrive, ils sont rassurés que personne n’ira manifester son mécontentement au risque de se faire contaminer.

De la crise sanitaire du coronavirus, il y a aussi une crise alimentaire qui commence à se sentir. Que de compter sur la diaspora «laveurs de vitres et éboueurs », quelles dispositions le dictateur en a pris pour éviter une émeute de la faim ? Les frontières vont sous peu être toutes fermées. Ce régime dictatorial a-t-il débloqué des fonds pour l’approvisionnement du marché intérieur ?

En outre, l’hôpital de Ntsaoueni est sélectionné pour concentrer les contaminés. Pourquoi Houmed Msaidié n’a pipé mot lorsque les jeunes de cette ville ont promis la guerre à tout assaillant qui tenterait d’implanter le coronavirus chez eux ? Comment Ose t-il traiter les autres « d’étranges créatures » lorsqu’ils refusent qu’il déplace ce problème chez lui pour faire de sambakouni le village du désastre ? C’est dingue mais faut il me croire c’est la haine envers Sambi qui a conduit le dictateur GOZIBI a choisir l’hôpital de samba kouni . Il est construit par Sambi avec le financement de l’émir de Sharjah.

En fin, tous les postes mirobolants ont fui les autres villes pour faire de mitsoudjé le centre névralgique du pouvoir. Houmed msaidié n’a qu’à dire à Azali que seuls les jeunes de Mitsoudjé devront avoir la fierté au cœur d’accueillir le centre de traitement du covid19.

Par Cap Patrie