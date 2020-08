Malgré les aveux, pourquoi le commandant Faissoil a été condamné puis tué ?

Le regard est braqué sur le chef du service des renseignements le colonel Fakri Mradabi après la publication dans une page fantôme de l’audition à la gendarmerie du commandant Faissoil Abdousalam.

Cette vidéo a choqué l’opinion publique. Car on voit Al Marhum commandant Faissoil faire des aveux. Le commandant dénonce Me Bahassane Ahmed, l’écrivain SAST et le vice-président Djaffar. Faissoil affirme qu’il voulait les piéger.

Le commandant Faissoil a sans doute fait ses aveux en contrepartie ses frères d’armes lui ont promis d’échapper à la prison. Le chef d’état major et le chef des renseignements sont directement impliqués dans ces aveux.

Toutefois, malgré les aveux du commandant Faissoil, le régime Azali l’a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 20 ans.

Après avoir vu la vidéo, tout le monde a compris pourquoi le commandant Faissoil était remonté contre ses frères d’armes.

Mais aujourd’hui on se demande pourquoi les officines du régime publie cette vidéo ? L’affaire a été jugée, Bahassane et Sast ont été libérés.

Le commandant Faissoil a été tué. Pourquoi alors publier cette vidéo aujourd’hui ? Il s’agit clairement d’une campagne de communication du régime pour mettre la pression sur l’opposition. Le régime n’hésitez pas à se servir des morts.