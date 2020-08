Mandza – Madjeweni: Une fille de 11 ans brûlée par sa mère

Depuis hier soir, Hayba alerté, par des voisins et ensuite par le personnel hospitalier , essaie d’établir et comprendreles circonstances et les causes de l’horrible tragédie, d’une mère brûlant sa fille de 12 ans, son enfant unique.

Arafat Mchangama, la mère, est originaire de Madjeweni ya Mbwankuu, mais vit actuellement à Mandza ya Mbude où elle prend soin d’une demi sœur malade.

Selon les enquêtes de Mdjomba Soulé et Rahma Matoir, à Mandza et Madjeweni, et auprès de la gendarmerie, la petite Arafat est partie aux champs avec une camarade de son âge, fille de voisins. Elles ont passé plusieurs heures et sont rentrées avec des fagots de bois pour la cuisine pour la seule mère de la camarade. Les mères des 2 filles ne s’entendent pas. La mère de Toimaya, très en colèr,e grondait et battait sa fille, lui reprochant de continuer à fréquenter sa camarade. La maman voisine entendant les réprimandes, a rapporté le deuxième fagot de bois à la mère en colère.

C’est alors que folle de rage, la mère de Toimaya a déversé du pétrole sur sa fille et allumé le feu. Les voisins ont pu intervenir et éteindre le feu . La fille est sérieusement brûlée mais sans vie n’est pas menacée. Elle se trouve à El Maarouf, au sas des grands brûlés.

Le drame a eu lieu hier en début vers 14 h 30. La gendarmerie a placé le femme en garde à vue pour les besoins de l’enquête et pour la protéger contre la colère des voisins et de son mari. .

Nos sources à la gendarmerie ne peuvent pas confirmer que la dame est déséquilibrée. Pour des proches , la femme est victime d’esprits qui la possèdent de temps en temps.

* L’âge de la fille varie selon les interlocuteurs de 8 à 12 ans. Les proches voisins de Madjeweni et des soignants indiquent 11 ans.

Elle aurait eu 12 ans le jour de l’Aid

Enquête : Mdjomba Soulé et Rahma Matoir

Hayba Fm