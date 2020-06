Manifestation à Comores Télécom, les concessionnaires appellent à une grève

La société Comores Télécom a atteint un summum d’arnaque. Les concessionnaires ne tiennent plus. Les clients leur crient et leur exigent des remboursements. Une situation qui leur dépasse. Les arnaques se font à plusieurs façons. Certains ne voient plus leurs offres quelques heures avoir fait l’opération. Quand aux concessionnaires, ils crient à une difficulté de vendre les crédits.

« On ne comprend pas. On recharge du crédit mais on arrive pas à le transférer. Nos clients n’arrêtent pas de nous interpeller. J’appelle à l’arrêt immédiat des achats des crédits. On n’en peut plus « , a déclaré un concessionnaire qui vend des crédits à Volovolo.

Ce matin, les vendeurs de crédit de la place Volovolo se sont rendus au siège de Comores Télécom pour leur exposer en haussant le ton leur situation