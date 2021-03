Manifestation à Mtsamdu Oichili contre l’interdiction des aides de Djibril

C’est le premier village qui a porté son soutien officiellement au prédicateur escroc Said Mohamed Djibrile. Cet après-midi, jeunes, vieux, garçons et filles sont tous descendu dans les rues pour protester contre l’arrêté du ministre de l’intérieur Mohamed Daoud interdisant Said Mohamed Djibrile et son association Air Darassa leurs activités.

Pour rappel, Djibrile avait initié un projet de construction d’un hôpital à Mtsamdu Oichili qui a comme but de soigner les personnes les plus démunies et qui n’ont pas d’argent pour se faire soigner.