Manifestation aux maisons d’arrêt, les prisonniers n’ont pas reçu d’eau depuis 5 jours

Les prisonniers de la maison d’arrêt ont entamé une grève de faim depuis cette semaine. Ils n’ont pas reçu d’eau depuis la semaine dernière. Une situation délicate qui leur a poussé à refuser leurs ratios alimentaires.

« Pn ne peut pas manger et ne pas boire. Nous sommes des humains comme les autres. Nous sommes en prison pour avoir commis des péchés. Nous sommes condamnés pour payer ce que nous avons fait. On refuse que la prison devient un mouroir « , un prisonnier qui nous a transféré ce message et qui a souhaité garder l’anonymat.