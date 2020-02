Maroc-Comores : 30 accords portant sur plusieurs projets sectoriels bientôt signés

Rencontre entre la commission mixte Maroc-Comores et le ministre de l’économie et des investissements hier soir.

Au cours des échanges, la partie marocaine a annoncé la signature prochaine de 30 accords portant sur plusieurs projets sectoriels. La délégation marocaine s’est ensuite engagée à œuvrer dans la formation professionnelle, la formation des formateurs, le partage d’expérience et de savoir-faire avant d’annoncer la venue prochainement d’une mission économique du patronat marocain et d’une mission technique pour identifier les besoins immédiats du pays.

Le ministre de l’économie et des investissements, Houmed Msaidié s’est félicité de la volonté affichée par le Maroc de soutenir l’émergence des Comores. Il a tenu à rappeler que le royaume chérifien a participé à la conférence des partenaires au développement des Comores tenue à Paris au mois de décembre dernier. Pour finir, le porte-parole du gouvernement a souligné la nouvelle page des relations entre les deux pays malgré une longue histoire commune et a affiché son satisfecit de pouvoir compter dès à présent sur un pays frère.

Ministère de l’économie