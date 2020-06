Massage à l’huile de CBD

Le cannabis et le massage sont des thérapies utilisées depuis des milliers d’années pour traiter des problèmes de santé comme la douleur. Les thérapeutes les utilisent maintenant et réclament des résultats fantastiques.

De plus en plus, les massothérapeutes et les chiro-masseurs sont enclins à l’huile de cannabis, car l’harmonie entre le massage et cette huile de cannabis riche en CBD devient l’une des meilleures alternatives pour sa capacité anti-inflammatoire, améliorant les douleurs musculaires.

Aujourd'hui, on peut facilement trouver du CBD en ligne, mais qui reste d'excellente qualité, et avec une traçabilité exemplaire.

Cette huile de marijuana peut être appliquée sur la zone affectée, fournissant de la chaleur dans le massage, soulageant la douleur et produisant un état de relaxation pour le patient.

Le massage au CBD

Le massage à l’huile de marijuana est une expérience spéciale pour tous ceux qui ont une maladie due au changement de saison, au stress, à l’inflammation, à la douleur … les résultats sont très rapides car le CBD et les autres cannabinoïdes présents dans l’huile de marijuana pénètrent dans le peau et améliorer l’état du patient, soulageant le corps et l’esprit.

Le massage à l’huile de cannabis CBD est également indiqué pour les patients atteints de fibromyalgie, pour les athlètes souffrant de blessures musculaires, pour les patients atteints de cancer, de sclérose en plaques, de glaucome, de douleurs lombaires, de tension, de stress, etc.

L’utilisation d’huile de cannabis est fortement recommandée car l’huile de marijuana thérapeutique est reconnue pour ses grands effets anti-inflammatoires et antibactériens, elle augmente également la résistance de la peau, donnant élasticité et douceur au toucher, lui conférant une hydratation extraordinaire à la peau, très important quand vous avez eu une blessure et que nous sommes restés longtemps avec un bandage sur une de nos extrémités.

L’huile de CBD: de l’or pour votre peau

Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’huile de graines de chanvre et les extraits de cannabis avec CBD ont de nombreuses qualités bénéfiques pour notre corps.

De plus , l’huile de marijuana est la grande découverte de la mode par les laboratoires de cosmétique et de parapharmacie.

Les produits que JustBob a sélectionnés pour vous sir son site de vente de cannabis CBD en ligne, sont préparés avec de l’huile de graines de chanvre pressée à froid pour en extraire le maximum de ses propriétés médicinales. L’huile de graines est également riche en huiles insaturées comme les oméga 3 et oméga 6. Certaines huiles sont encore plus bénéfiques pour votre peau car elles ajoutent de l’extrait de CBD dans sa composition.

Cas dans lesquels vous pouvez appliquer de l’huile de cannabis :

• Si vous avez une inflammation de la peau

• Si vous avez des frottements, des picotements, des brûlures, des vergetures et des irritations après le rasage ou l’épilation.

• Étant si hydratant, il vous aidera à prévenir les blessures comme les taches solaires ou les coups de soleil.

• Les antioxydants vous aideront à prévenir le vieillissement .

Puisque l’huile de CBD n’est pas grasse et qu’elle est absorbée très facilement, vous pouvez l’appliquer en cas d’ acné, d’eczéma, de psoriasis, de pellicules ou de peau très sèche.

L’huile de CBD a un pouvoir hydratant élevé, qui restaurera la couche de votre épiderme et vous empêchera de perdre l’humidité nécessaire pour la garder hydratée et élastique. Vous éviterez les fissures et le décollement.

Le CBD a également de grands effets anti-inflammatoires

La logique de supposer que les effets de la combinaison des deux dans une huile de CBD peuvent parfaitement remplacer n’importe quelle crème conventionnelle que vous pourriez avoir à la maison.

Certes, malgré le stress de la vie quotidienne que vous portez habituellement, n’oubliez pas de prendre soin de vous comme vous le méritez.

Abandonnez-vous un bain relaxant après une dure journée de travail ou une séance de sport !

Au lieu de tout produit chimique conventionnel, nous proposons une huile de CBD biologique pour votre prochain spa à domicile. Vous pouvez l’ajouter à l’eau du bain et vous masser ensuite.

Profitez du fait que les pores de votre peau sont ouverts au maximum avec de l’eau chaude pour remarquer rapidement une sensation fantastique de relaxation et d’hydratation maximale.

Les enfants peuvent également profiter de tous les bienfaits du cannabis médicinal pour leur peau délicate. Vous pouvez prévenir les irritations des couches, les rougeurs du visage dues à une salivation excessive ou la peau irritée par le vent ou le soleil.

