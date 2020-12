(Mauvaise nouvelle). Omar Mouhsine annonce l’arrêt de ses activités agricoles et avicoles

Ci-dessous le communiqué de l’homme d’affaires :

C’est avec une immense boule au ventre et beaucoup d’amertume que j’annonce ici , de la façon la plus solennelle, l’arrêt prochainement de toutes les activités agricoles et Avicoles , de Mouhsine Farm .

Nous avons d’ores et déjà, bien sûr avec résignation et beaucoup de regrets, été contraints de renvoyer en chômage technique , plus de 67 ouvriers de notre ferme jusqu’à maintenant.

Les causes sont multiples et l’adversité est diffuse , des charges exorbitantes en passant par une conjoncture des plus hostiles .

Moi Omar Mouhsine , tous ceux qui me connaissent, savent , combien je peux être un battant à chaque fois qu’il le faut et je le suis aussi par nature mais il arrive un moment où la raison doit se rendre à l’évidence et la capacité humaine trouve ses limtes .

C’est un investissement immense aussi bien par ma propre personne que financier .

Plus 400 Millions de KMF sont investis et Kenneth avait tout ou presque réduit à néant, les autorités ainsi que l’institution de la Banque Mondiale m’ont apporté un secours de 120 Millions. Je les remercie du fond du cœur mais malheureusement, ce fut encore loin de combler les énormes pertes suibies .

Aussi donc , le moment me semble-t-il , s’impose pour mettre un coup d’arrêt afin de m’epargner, à moi même ainsi qu à ceux qui me sont chers , une ruine financière totale que je pourrais regretter tout le restant de ma vie , si je m’entête dans cette hostilité….

Je prie tous ceux qui ont cru en moi , ceux qui pouvaient me prendre en exemple ou en modèle et certaines autorités et autres personnalités influentes , qui ont contribué dans mon accompagnement, de bien vouloir me comprendre et accepter mes sincères excuses si je les déçois….

Je suis encore relativement jeune et sans doute avec le temps , je pourrais , un jour qui sait , reprendre du service mais pour l’instant je vais prendre du repos que j’estime mérité et serais disposé éventuellement à discuter de toute reprise des mes différents affaires avec toute personne intéressée,sans préjugé aucun.

Merci encore à tous.

Mouhsine