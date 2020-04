Mayotte 1ère et l’ambassade de France confirme ce qu’a dit CI depuis la semaine dernière

Il n’est à l’intérêt de personne que le Coronavirus se propage aux Comores, notre pays. Mais le role d’un média comme le nôtre est d’informer la population. Les autorités sanitaires et politiques ne cessent de promettre la transparence sur la gestion de cette crise mais en réalité, elles ne communiquent que peu de choses. Il y a 2 semaines, nous avions révélé que des cas suspects étaient bien identifiés aux Comores et que 3 des échantillons envoyés à l’extérieur pour des analyses non ont été cachés. Nos détracteurs ont dit que nous voulions semer la panique.

Aujourd’hui, les gens sont tous d’accord que le Coronavirus est bien là. Mayotte 1ère et l’ambassade de France aux Comores a confirmé l’existence du COVID-19 dans le pays. Nous nous demandons pourquoi notre gouvernement prend du plaisir à mentir à sa propre population ?