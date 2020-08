Des affrontements entre bandes rivales ont fait un mort et quatre blessés graves, ainsi que des dégâts matériels, samedi à Mayotte sur les communes de Mamoudzou et Koungou. Ces bandes rivales sont composées bien évidemment de mahorais et d’autres jeunes des autres îles qui ont grandi à Mayotte. Certains mahorais accusent leurs frères des autres îles. L’occupation de l’île comorienne par la France est un échec.