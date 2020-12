« Mayotte est française et d’ailleurs elle n’a jamais été comorienne », Djamal Mhadjou

Lors d’une conférence de presse organisée hier 8 décembre à Moroni, Me Djamal Mhadjou, avocat franco-comorien basé à Paris, a déclaré ne pas vouloir travailler avec la justice comorienne pour « manque d’équité ». Par la même occasion, le conférencier a abordé la question de Mayotte, île comorienne sous administration française. Pour lui, « Mayotte n’a jamais été comorienne ».

Diplômé à l’Université de Paris 8 en droit des affaires et fiscalité, Me Djamal Mhadjou a intégré le barreau des avocats à Paris après son master 2. C’est ainsi que le natif de Mohéli a plaidé pour les Comoriens de France ayant des difficultés concernant l’obtention de leur certificat de nationalité. C’est d’ailleurs une des raisons qui ont permis au juriste d’organiser en collaboration avec le media en ligne Ortega Live une conférence pour expliquer pourquoi les Comoriens ont du mal à obtenir leurs certificats de nationalité française.

« Le problème se trouve dans les extraits de naissance. Il faut que les actes de naissance se fassent conformément à la loi de 1984 », fait remarquer le juriste qui a eu souvent à résoudre de tels cas au tribunal de Paris. Pour lui, l’extrait de naissance se distingue de l’acte de naissance quant à l’écriture. « C’est l’acte de naissance qui est accepté par les Français ».

Interrogé sur la justice aux Comores, ce dernier montre que le pays souffre d’une justice équitable. « Je n’ai pas confiance en la justice comorienne. Du coup, je ne veux pas travailler dans une administration dite de droit mais en laquelle les citoyens ne placent pas leur confiance », dit-il. Sur la question de Mayotte, le juriste est comme toujours fidèle à ses positions.

« Il faut être clairs et précis dans ce pays. Mayotte est française et d’ailleurs elle n’a jamais été comorienne. C’est mon opinion et je pense que les autorités comoriennes doivent être claires sur cette question, et dire qu’elles acceptent cette situation. Il est incompréhensible que les formalités et les procédures effectuées à l’aéroport des Comores pour voyager à Mayotte ne soient pas les mêmes que pour partir dans les autres îles (indépendantes) », déclare celui qui a prévu une autre rencontre avec la presse, cette fois à Mohéli, son île natale.

Kamal Gamal / LGDC

Titre modifié