Tribune: Mayotte fait partie de l’archipel des Comores et de la Nation comorienne. En temps normal et en temps de crise.

Un débat stérile et sans aucun intérêt sur comment faire front pour la sécurité sanitaire nationale de notre pays, en ce temps de crise pandémique universelle, occupe la « doxa » du pays et intoxique le peuple. Et – par l’occasion, il fait diversion sur les réalités de cette crise, notamment ses conséquences économiques et sociales pour le peuple. C’est bien au delà de son caractère mortel. Certains politiciens et certains prêtres de la parole se sont emparés de celui-ci et commettent des impaires graves et de mauvais goûts, voire ignobles et indignes pour notre Nation comorienne.

En effet – que les autorités coloniales sur l’île franco-comorienne de Mayotte essaient de faire diversion sur leur désengagement patent et indigne sur l’île de Mayotte – en ce qui concerne la gestion de cette crise, cela n’est pas excusable – il faut dénoncer cette diversion avec la plus grande fermeté.

Mais en même temps – les comoriens doivent avoir la dignité de ne pas tomber dans le piège tendu par les colons – pour encore et encore alimenter l’animosité inter-îles – particulièrement entre les trois « îles conjoncturelles » état comorien et leur île soeur Mayotte.

Que les colons cherchent avec l’intox et la manipulation de l’information à monter les uns contre les autres pour leurs intérêts, cela est une vieille technique bien connue, et propre du colonialisme – particulièrement à la française.

Donc – avec la désinformation sur les causes supposées de la mort du « Moufli » ou le fait de faire croire que les autres îles : Mohéli, Anjouan et Grande comore sont déjà confrontées par la présence du virus covid-19, par conséquent – la totalité des Comores est déjà en crise sanitaire – versus épidémique et pandémique, l’impérialiste français cherche deux choses. D’une part, il cherche à faire comprendre que la maladie à Mayotte, est une affaire des comoriens. D’autre part, par manque de courage, il veut attirer l’attention aux mahorais que les autres îles sont leurs ennemis. C’est bien lâche et digne de l’esprit colonial. C’est pour s’excuser de son désengagement pour la gestion de cette crise dans l’île.

Toutefois, la manière que les prêtres de la parole et certains politiques comoriens parlent de nos frères de Mayotte, c’est une catastrophe et une indignité. Mayotte est jusqu’à nouvelle ordre une île comorienne occupée. Les habitants de cette île sont des compatriotes. Donc – que cessent les insultes de parts et d’autres.

Nos politiques doivent garder la dignité de la parole sur ce sujet anodin.

Le Mouvement « MassiM » exige des autorités à Moroni une dignité de parole dans ce faux débat et condamne avec la plus grande fermeté les agissements intox de l’impérialiste à Mayotte à but d’alimenter l’animosité entre ces îles soeurs à travers cette crise universelle dont – il manque de ses devoirs envers l’île de Mayotte – par la façon dont il gère cette crise dans cette île.

Vive les Comores

Vive la République comorienne.

Al-Abdouraïm.

Leader du Mouvement « MassiM ».