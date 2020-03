Mayotte: les reconduites à la frontière suspendues pendant 30 jours et des titres de séjour prolongés de 3 mois

Pendant cette période de coronavirus, les frontières de l’Europe sont fermées.

Comme le rapporte Kwezitv, dès demain midi, les frontières à l’entrée de l’Union européenne et de l’espace Schengen seront fermées », a annoncé Emmanuel Macron à l’occasion de son allocution. « Concrètement, tous les voyages entre les pays non européen et l’Union européenne seront suspendus pendant 30 jours ». Conséquences de cette fermeture de frontière annoncées ce matin par le préfet sur KTV dans La Matinale :

– un dernier embarquement de personnes en séjour irrégulier se fera aujourd’hui.

– il n’y aura donc plus d’éloignements au moins pendant 30 jours et donc plus de rétention au CRA de Mayotte

– la lutte contre « l’immigration illégale » va se recentrer pendant ce temps sur le travail illégal, les constructions illégales…

Par ailleurs, le préfet a également confirmé la fermeture du service des étrangers de la préfecture depuis hier, sachant qu’une décision officielle communiquée à la presse par le ministère de l’intérieur hier soir, explique que les titres de séjour sont prolongés pour une durée de trois mois à dater d’aujourd’hui, 16 mars sur l’ensemble du territoire national.