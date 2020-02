Mayotte : plusieurs jeunes délinquants arrêtés ce vendredi soir

Suite aux bagarres entre jeunes dans la nuit de mercredi en petite terre, une opération d’interpellation de jeunes mineurs est en cours ce vendredi à Pamandzi et Labattoir; ces jeunes n’auraient pas respecté l’arrêté municipal de couvre feu pour les mineurs non accompagnés par au moins un de leurs parents, entre 18h et 6h du matin.

Ils ne seront libérés de la gendarmerie qu’après paiement de contraventions par leurs parents. Jeudi, 50 mineurs avaient déjà été interpellés.

Source: Mayotte 1ère

