Mbadjini Ngouengue: Ahmed Youssouf Edmon reste le favori

LÉGISLATIVES : MBADJINI NGOUENGUE : LE CANDIDAT AHMED YOUSSOUF EDMON RESTE TOUJOURS LE FAVORI POUR REMPORTER CETTE 23eme CIRCONSCRIPTION.

A quelques jours du 1er tour des élections législatives, le dimanche 19 Février prochain, la bataille semble rude dans cette circonscription. Et pourtant seul le jeune candidat du parti orange AHMED YOUSSOUF EDMON est donné favori pour briguer le mandant de députe de la région du sud ouest de la presqu’île de Mbadjini.

Dans un récent sondage de nos confrères de RCM13 et de Radio Télévision Sud-The News , le candidat EDMON occupe la première position suivi d’Ahmed Said Abdallah Diouf. Cette montée en puissance de ce jeune candidat était déjà évoqué dans nos éditions du 4 novembre dernier suite à son style original de faire campagne. Il menait une campagne de proximité avec des thèmes qui sont proches de la population. Son programme est axé sur la jeunesse et la consolidation de la paix a travers des initiatives volontaristes pour le développement de notre pays.

« …Nous jeunes saisissons l’opportunité que le président de la république nous a donné. L’émergence c’est nous les jeunes , alors réveillons-nous pour le développement de notre pays » a martelé le candidat AHMED YOUSSOUF EDMON lors du Grand Meeting du Parti Orange le 5 janvier dernier au stade Ajao de Moroni.

Pour son directeur de Campagne le plus charismatique Mr MOHAMED ALI MCHINDA LA ROSE « Notre ligne de campagne est simple, on vend pas du rêve , on promet pas des postes comme font certains , on incite a la population à se réveiller et lui dire qu’aucun développement ne se fera sans elle ». « Le candidat EDMON , séduit ses électeurs , il parle vrai, il incite les jeunes à s’exprimer , c’est le député que la région , le pays a besoin » conclut Mr RACHAD MOURIDI Président du Comité de Soutien du Candidat EDMON en France.

DAMIR ALLAOUI