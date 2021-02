Mbéni et le hamahamet, aux oubliettes

Cela fait à peu pres trois bonnes années que la société Telma a ouvert son mini shop à Mbeni pendant que les grandes villes de l’ archipel ont des shop capables de répondre aux besoins des agents et des clients. Les conditions de travail ne sont absolument pas toutes réunies. Les services de ce mini shop sont très limités. Deux personnes seulement y travaillent dedans et un autre sur le terrain.

Selon nos informations ce mini shop de 4 mètres de long rivalise énormément avec les autres grands shop bien équipés qui sont dans les autres grandes villes notamment mitsamiouli et Fumbuni.

En effet, les clients de la région dénoncent un traitement négatif et ils font appel à la direction de la société Telco SA de reconnaître la région à sa juste valeure. On se demande pourquoi Telco SA minimise tant cette région. Au lieu de proposer à leurs agents et clients un bon confort, ils les ont mis dans une case.