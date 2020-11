Me Abdoulwahabi menace de suspendre certains avocats au barreau de Moroni

Nommé bâtonnier du conseil de l’ordre par le bâtonnier sortant, l’ancien ministre des affaires étrangères Me Abdoulwahabi menace les avocats qui le contestent et qui réclament la victoire de Me Tadjidine, seul candidat qui a été élu par par la majorité des avocats inscrits au barreau de Moroni.

Il a été voté par 26 avocats sur 50 inscrits : » ils ont préféré organiser une causerie de classe après que le bâtonnier sortant m’a déclaré vainqueur. Je leur invite à contester cette décision auprès des institutions juridiques sinon ils doivent aller chercher une appartenance dans une autre institution » a-t-il déclaré hier dans une conférence de presse