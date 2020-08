Me Fahmi pourrait être radié du barreau de Moroni dès demain pour avoir dénoncé la libération d’un violeur d’une fillette de 12ans

Après avoir été saisi par le parquet général le 20 juillet dernier pour » infliger des sanctions disciplinaires sévères » à l’encontre de Me Fahmi Said Ibrahim pour avoir montré son désaccord à la libération du foudi violeur de la fillette de 12 ans par la chambre d’accusation présidée par Omar Ben Ali en échange de quelques billets d’argent comme caution, le conseil de l’ordre des avocats inscrits au barreau de Moroni dont le mandat a expiré et que le bâtonnier refuse d’organiser des élections, tiendra audience demain 25 août.

Pourtant, les avocats de Me Fahmi avaient recommandé au conseil de l’ordre d’organiser les élections afin que demain mardi leur client soit entendu par une institution légale. Chose qui n’a pas été faite. Ce conseil a décidé d’enfreindre leur propre texte.

En tout cas, l’audience se tiendra demain. Fahmi pourrait être radié pour avoir osé dénoncer la décision prise par la chambre d’accusation du palais de justice de Moroni.

Au nom des filles violées ou agressées, Me Fahmi Said Ibrahim mérite notre soutien demain matin.

Ali Mbaé