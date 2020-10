Même les proches du régime ont suivi l’opération île morte à Anjouan, réussite incontestable

L’opération île mort a été largement et suffisamment suivi ce matin à Anjouan, en particulier à Mutsamudu capitale de l’île. Beaucoup de boutiques n’ont pas ouvert. Les rues et les marchés étaient vides et désertes. Selon un chauffeur qui témoignait aux micros de nos confrères de FCBK FM, les proches du régime à Anjouan se sont montré solidaire. Eux aussi n’ont pas travaillé.

Un message fort destiné à Azali Assoumani, une manière de lui expliquer que lorsqu’il s’agira de défendre la présidence tournante, il ne se trouvera qu’avec ses ministres. Peu d’anjouanais seront à ses côtés.