Le directeur d’Alwatwan enchaine les bêtises et les mensonges. Maoulida Mbae n’arrive plus à faire la différence entre a et à. Il n’arrive plus aussi à différencier le singulier et le pluriel.

Il affirme aussi que 3/4 des journalistes exerçant à Al-watwan ont bénéficié des formations à l’extérieur et sur place. Quel mensonge ! Aucun journalsite n’a bénéficié une formation grâce à lui. Les formations qui se tiennent ici sont organisées par le CNPA.