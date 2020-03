Mémoire: il y a 16 ans, le bateau Samson a fait naufrage et plus de 100 passagers sont morts

Le 06 Mars 2004 marque la date du naufrage de Samson. Déjà 16 ans le Sam Son avait à son bord officiellement 120 personnes dont 88 Comoriens, 30 Malgaches et 2 Français. Seuls 3 passagers ont survécu. Les familles attendent toujours la justice pour pouvoir faire le deuil.

Le Samson assurait depuis 9 ans, une liaison régulière entre les Comores et Madagascar. Il a quitté son port d’attache, Moroni, un vendredi et a fait escale sur l’île d’Anjouan le samedi. Il aurait normalement dû rallier la ville de Mahajanga dans la soirée du dimanche. D’après les éléments rassemblés par RFI, sur la base des témoignages des survivants, du représentant de l’armateur, et des autorités portuaires, le ferry aurait été victime, en plus des conditions météo extrêmes dues au cyclone, de trois pannes de moteur. La troisième ne pouvant être réparée, le capitaine du bateau aurait demandé aux passagers de se mettre à l’abri. A ce moment, Le Samson se trouve à 150 km environ des côtes. Au port de Mahajanga, on réaffirme aujourd’hui que jamais on n’a reçu de message radio du ferry, indiquant que le bateau se serait trouvé en difficulté, à proximité et qu’il se serait vu refuser l’accès au port. Cette hypothèse, relayée à un moment par l’AFP, est catégoriquement rejetée par les autorités portuaires.