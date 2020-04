Mensonges au sujet du Covid-19, le mal être du gouvernement

Tribune: Croire que s’armer du mensonge… est rassurant, les autorités du pouvoir en place aux Comores se tuent elles-mêmes en se rongeant les cœurs… Ce n’est pas uniquement au peuple comorien que le pouvoir en place ment. Mais aussi à ses hommes et femmes qui le composent. Et ce jour, à Dar-es-salam, une septième victime de l’insouciance du pouvoir tyrannique aux Comores. De l’autre côté, on parle des comoriens coincés à l’étranger livrés à eux-mêmes. La question se pose ? Jusque combien de décès pour le pouvoir comorien prend ses responsabilités. Ce lundi 27 avril 2020, un septième décès des comoriens en Tanzanie. Le défunt est originaire de Hetsa-Hambu. « Mgu namrehemu ». Un drame enregistrait quelques petites heures après la mystification de ce pouvoir des milliardaires… par la bouche de Houmed Msaidié. L’hébergement des comoriens dans les hôtels à la ville de Bagamoyo, qui débuteront ce lundi 27 avril 2020, ne sont qu’une facétie, moment où rien n’est acquis. Toujours, pour cela, il faut aussi des mesures sécuritaires. Une fois en mis en quatorzaine, ces comoriens doivent avoir impérativement le droit à la nourriture, à l’hygiène, à la santé dont un médecin mis à leur disposition… sans quoi, l’angoisse, les stresses, la panique… sources de tension en hausse ou en baisse, cardiaque… que sais-je encore.

« Covid-19 aux Comores, le pouvoir confirme timidement. »

Ce moment que tout le monde est éclairé au sujet de la présence du covid-19 aux Comores, toute interrogation sur l’exactitude est inutile. Ca commence par indice, passant par preuves. Houmed Msaidié, par ses dires et son air habituels, tente de résister dans son front de prendre les comoriens pour des obtus. Et pourtant ça sent le trouble sur sa mine. Toujours dans le déni, même si d’un aspect embarrassé… en s’appuyant sur des éventuels résultats du PCR (Polymérase Chain Réaction). Sachons très bien que ce PCR est « une technique d’amplification diastasique permettant d’obtenir un grand nombre de copies identiques d’un fragment d’ADN. » Oui destiné à tester pour le covid-19. Houmed affirme que pour manipuler cette machine, dont le PCR, la formation est commencée avant sa venue aux Comores. Mais ce comédien a raté une orientation.

« Covid-19 aux Comores, le pouvoir confirme timidement. »

Mais ce virus n’attend pas cette machine pour la confirmation de sa présence dans le corps. Des signes se dégagent, des symptômes aussi… donc des nombreux malades dans des hôpitaux comoriens n’ont pas besoin de cette PCR pour attester la véracité du cas. Le Jérôme Salomo comorien, dont le rôle est pris par Houmed msaidié, Dr Aboubacar Said Anli, au respect du serment gouvernemental confirme narquoisement la présence du covid-19 aux Comores, vêtu de la maladie de dengue. Oui la maladie de dengue tue. Mais dire que celle-ci cause des gênes respiratoires… c’est une manière d’affirmer la présence du covid-19 en évitant les vendettas de la tyrannie. Que les comoriens continuent à prendre les précautions afin d’éviter la calamité totale. Mais où sont les sept commissions montées par le pouvoir leurs rôles respectifs… au sujet de la prévention à la population sur cette maladie ? Leurs différents rôles sont occupés par Houmed Msaidié et pourtant chaque membre de ces commissions touche son indemnité…

« Désemparé, sans vouloir, Houmed Msaidié abdique »

Même si des nombreux comoriens, sont en ce moment verts face à cette maladie, mais les rôles de ces commissions doivent être éthérés. Surtout la commission chargée de l’information et celle de sensibilisation… Les hôpitaux comoriens sont pleins des malades. Le ministre, porte parole, médecin improvisé Houmed Msaidié affirme ceci « l’Urgence et la réanimation sont remplies des malades, ayant des différents signes qui donnent des doute. Et pour les aider, on a ouvert l’hôpital de Samba et transféré ces malades là-bas. Et il y aura des diagnostiques. S’il s’avère qu’ils ont le covid-19, je le dirai ». Mais de qui cet homme et les siens se moquent-ils ? Sinon leur préoccupations actuelles ne sont que les aides, dont ils ont la date de leur venue, par qui et le chiffre. Selon Houmed Msaidié, ces aides seront aux Comores entre le 29 avril et le 1er mai 2020… Et d’abord par le FMI qui a déjà donné les chiffres.

Said Yassine Said Ahmed / CP