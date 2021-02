Comme beaucoup de secteurs, le domaine de la culture fait partie des victimes de la crise causée par le Coronavirus qui frappe le monde en tier. Le rappeur comorien lance un cri de cœur: » Notre vocation est d’être aux côtés des plus démunis et naturellement nous donnons des concerts pour réhabiliter des écoles, des routes, des dispensaires et surtout pour évacuer des enfants malades qui ont besoin de soins qui ne sont pas disponible aux pays. Nous utilisons aussi notre musique et la notoriété qu’elle nous offre pour sensibiliser la population quand celà est nécessaire.

Aujourd’hui, notre situation est très compliquée.

Nos activités sont à l’arrêt et dans un pays où on ne peut espérer aucun soutien de la part des institutions de l’État pour survivre professionnellement, je pense à moi, à mes confrères et à cette issue plus qu’incertaine, mais je pense aussi à ces familles, ces associations, et surtout ces enfants qui ne bénéficient et qui ne bénéficieront peut-être plus de notre modeste soutien.

Plus le temps passe, plus on risque d’avoir du mal à nous relever.

Je suis pas de ceux qui aiment se plaindre, mais j’écris aujourd’hui, pour que vous pensez à ‘nous. Nous qui sommes des artistes et qui vivons de notre art » Cheick mc sur le réseau social Facebook

