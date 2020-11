Meurtre à Seleyani : La localité sollicite «la peine capitale» contre Hadji Ahamada

“Nous sommes contre son retour parmi nous, quelle que soit la décision qui sera rendue par de la justice”, a souligné le notable Salim Cheikh Amir, sollicitant “une peine exemplaire”.

Deux représentants de la localité de Seleyani ya Hamahame, Salim Cheikh Amir et Mohamed Moumine, ont fait part de leur indignation après l’acte criminel orchestré le dimanche 8 novembre par Hadji Ahamada et “demandent à la justice de prendre ses responsabilités en prononçant la peine de mort” contre l’auteur présumé.

Au cours d’une conférence de presse tenue hier lundi dans cette localité, les conférenciers se sont félicités de la position du village et de l’esprit de responsabilité des habitants. “Au nom des responsables villageois, nous remercions la maturité témoignée par l’ensemble des habitants qui n’ont pas réagi violemment suite à cet acte barbare. Grâce à nos efforts et à la médiation des notables, il n’y a aucune rancune entre la famille du défunt et celle du criminel”, ont informé les conférenciers.

Pour éviter de réveiller les mauvais esprits, “nous sommes contre son retour parmi nous, quelle que soit la décision qui sera rendue par la justice”, a souligné Salim Cheikh Amir, sollicitant “une peine exemplaire”. Les conférenciers diront ensuite que même “après sa mort son corps ne doit pas venir ici”.

Mohamed Moumine n’est pas passé par quatre chemins pour dénoncer l’acte d’adultère “longtemps murmuré et qui a sali toute la communauté de Seleyani”.

En tant que responsables de la localité, “nous avons organisé plusieurs rencontres pour sensibiliser les habitants sur les leçons à tire. Et même avant l’acte barbare, nous avons mis en garde à plusieurs reprises les trois concernés, (Hadidja, Hadji et Assoumani), pour prévenir tout danger. Et, chacun d’eux avait reconnu ses responsabilités”, d’après Mohamed Moumine.

