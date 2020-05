Ministère de l’éducation nationale : La première conférence virtuelle

Une conférence extraordinaire virtuelle des ministres de l’Éducation des États membres de l’ICESCO , Ce jeudi 14 mai 2020 .

Le Ministre de l’Éducation Nationale Moindjié Mohamed Moussa a participé au même titre que 100 Ministres de l’Éducation du monde Islamique à une visioconférence organisée par « l’organisation Islamique Pour l’Éducation la science et la culture ( ICESCO) sur la réponse à apporter à la pandémie du covid-19 et la garantie à s’assurer d’une continuité éducative à tous les apprenants . La première conférence virtuelle des pays membres de « L ICESCO » à été suivie aux Comores par le Ministre de l’Éducation Nationale dans une salle de production des cours à distance et de visioconférence .

4 Thèmes abordés sont les suivants :

-1 Rôle de l’intelligence artificielle dans le développement des système Éducatifs .

-2 les expériences réussies de certains États membres et les défis sur le terrain lors de la pandémie du covid-19 .

-3 Préparatifs des États membres pour assurer le retour à l’ école dans le cadre du corona virus .

-4 Présentation de l’Initiative de la coalition humanitaire globale de ( ICESCO) et des moyens de la soutenir .

