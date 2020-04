Mise en place d’un Comité de veille économique à l’UCCIA

L’Union des Chambres de Commerce des Comores vient de mettre en place un Comité de veille économique chargé d’observer et d’analyser les impacts de la pandémie COVID-19, sur l’activité économique et commerciale. Il doit formuler par conséquent des recommandations au gouvernement.

En plus de la collecte, du traitement et de la diffusion de l’information commerciale et économique, le Comité est disposé à vous offrir des services juridiques, par rapport à la gestion de vos ressources humaines, en cette période de crise (mise en congés, chômages techniques…) et de vous offrir un service de conseille dans vos différentes démarches.

Coordonné par le Secrétaire Général de l’ UCCIA,M. Fakriddine Abdoulhalik ,

Le comité est composée de cinq (5) cellules :

1) Comité Stock & Approvisionnement, représenté par Djamil Boinali, Responsable de l’Incubateur d’entreprise Innov’lab

2) Comité Attentes & Besoins du secteur Privé, représentée par Mme Sitti-Karima Mohamed, Secrétaire Greffière de la CACOM

3) Comité Suivi des Mesures secteur Privé, représenté par Mr Housni Mohamed Abdou, Responsable Relations Consulaires

4) Comité Information & Communication, représentée par Mme Mariama Hassani, Responsable Communication

5) Comité Conseil & Appui Juridique, représenté par Mr Fahardine Issa Ben Hassani, Responsable du Service.

Pour toutes informations, vous pouvez joindre les différents comités à travers le Secrétariat général de l’UCCIA, au numéro suivant : 324 95 00.

Source: UCCIA