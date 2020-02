Mkomori Kafu ha Mikurobu ! Le Comorien ne Meurt Pas de Microbes

Les interrogations et interpellations sont nombreuses après l’arrivée de Chine de compatriotes qui sont sortis de l’aéroport de Hahaya sans qu’aucune autorité sanitaire ou policière ne fasse semblant de s’intéresser à eux.

Ce qui n’a pas empêché le ministère de la santé, après que notre confrère La Gazette du 3 février ait relevé, la nonchalance de la surveillance aéroportuaire, de chanter un cocorico sur « le suivi et les contacts permanents » avec les revenants de Chine. Qui sont bien sûr libres dans leurs quartiers et villages, vaquent librement à leurs occupations et prient contre le Coronavirus au milieu des rangées de la prière du vendredi.

Les autorités ne peuvent pas dire qu’ils ignoraient l’arrivée de passagers venant de la Chine.

Comores Telecom (CT), a pendant les semaines et jours précédents, alerté tous ceux qui ont un pouvoir dans ce pays, à propos de l’arrivée de techniciens chinois dans l’avion du dimanche 2 qui transportait nos compatriotes. Ayant pris connaissance de l’épidémie, la Direction générale de Comores Telecom a demandé à son partenaire chinois de suspendre le voyage. Les Chinois ont décliné en répondant que les membres de leur équipe vivaient hors de la région centre de l’épidémie. Malgré plusieurs messages de Comores Telecom, les Chinois maintenaient le voyage. CT a alors saisi le ministère de la santé et, nous ont confirmé deux sources indépendantes, la Présidence. Silence profond jusqu’à ce jour. Est ce qu’étant des complexées personnes de derrière (wandr’wadingoni) nous sommes gênés de demander à nos grands amis Chinois s’il est utile de faire ce qu’ils font en Chine et que tous les amis de la Chine font pour protéger leur population ? Est ce notre façon de croire en Dieu ? Il fait ce qu’il veut et nous humains n’avons rien à faire ? N’est ce pas Allah qui a créé les médecins et nous a enjoints de nous éduquer et écouter les plus savants d’entre nous, tels les toubibs ?

L’ambassade de Chine, elle, a assuré que les techniciens venaient d’une zone hors épidémie, et qu’à leur arrivée, les mesures normales de précaution, telle la quarantaine préventive, seraient prises.

En effet des agents de l’aéroport de Hahaya, nous confirment que le chauffeur chinois qui s’est rendu à l’aéroport accueillir les techniciens était vendu d’une combinaison antivirus. Les services de l’aéroport, eux, ont laissé passer tout le monde sans sourciller et nos compatriotes ont pu embrasser avec toute la joie des retrouvailles, amis et familles.

