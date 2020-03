Mme Mouigni Amina est tout d’abord une militante engagée

Engagement citoyen

Mme Mouigni Amina, c’est tout d’abord une militante engagée. Présidente du réseau des associations comoriennes FACLAC, cette brave dame a mené plusieurs actions en faveur des Comores. Elle a toujours plaidé pour une relation apaisée entre la France, son pays d’adoption et les Comores, son pays d’origine.

Cette mère de famille, de nature humble, discrète et sociable a défendu plusieurs causes de dimension nationale et internationale, notamment le respect du droit international sur la question de Mayotte, le respect des droits humains, l’accès aux soins pour tous, l’autonomisation et l’émancipation de la femme, la protection de l’enfant entres autres.

Durant son premier mandat d’adjoint au maire de 2008 à 2014, cette femme d’expérience s’est vue confiée, la délégation de la santé, dans une ville où les défis à relever en matière de désertification médicale et d’infrastructure hospitalière étaient majeurs.

En sa qualité d’élue, elle a contribué fortement entres autres, à la signature entre le département de la Seine saint Denis et l’Ile autonome de Ngazidja portant sur 6 projets de développement, à la coopération décentralisée entre la ville de La Courneuve et d’autres collectivités locales de la Grande Comores, qui ont permis la réalisation de plusieurs actions tels que les projets d’adduction d’eau potable.

Sur le domaine de la santé, Mme Mouigni Amina a facilité l’organisation par des professeurs spécialisés d’une série de formations sur la sensibilisation et la prévention des maladies infectieuses et tropicales, en faveur des médecins comoriens.

Dans le cadre de la coopération, des structures de santé ont bénéficié des équipements médicaux permettant de répondre aux besoins des populations en matière de soins.

Sa volonté et son leadership lui ont valu le renouvellement d’un second mandat où au-delà de son statut de Conseillère municipale, elle siègera aussi au conseil territorial, au sein de la Plaine Commune.

Mme Mouigni Amina, c’est aussi une idée de ce que doit être la France de demain. Une France riche de sa diversité et bien ancrée dans le train du progrès. Raison pour laquelle elle s’est engagée dans la liste «Vive La Courneuve», conduite par Gilles Poux et dont le programme a été co-élaboré avec plus de 350 habitant-e-s.