Mobilisation contre Le Covid19 : Sitti Farouata accélère le rythme de sensibilisation

Au cours d’une tournée dans le Nord de la Grande Île,principalement dans la ville de Mitsamihouli,SE Madame MHOUDINE Sitti Farouata accélère le rythme de sensibilisation en vue de la prévention co tre le Covid19..

« L’heure est à l’action..Et nous sommes ici pour faire avec vous,des gestes simples pour nettoyer nos villes,sensibiliser sur les précautions à prendre,les dispositions de surveillance de nos côtes,l’assainissement du cadre de vie en vue de préserver nos concitoyens contre le Covid19.. » À déclaré Madame MHOUDINE Sitti Farouata..Gouverneure de Ngazidja tout en tenu de service,prete à tenir la pelle..

Il faut dire qu’elle est aidée dans cette initiative par la population de la localité,des officiels politiques,parmis lesquels SE Monsieur Djounaid Ministre de la fonction publique,le personnel du PNUD et du Gouvernorat et des autorités locales qui ont fait le déplacement et qui se sont tous attelés à la tâche…

Les autorités locales dont le préfet de région,le Maire ,ainsi que Mr Tourki Salim ,ont été présents dans cette journée d’action concrète d’assainissement de la ville…Les Associations féminines de la région,se sont

également mobilisées pour envoyer un signal fort sur la nécessité d’avoir des villes propres,se laver les mains régulièrement et respecter une distance de sécurité entre personnes,en vu d’eloigner la menace…

Le service de Communication / Gouvernorat de Ngazidja