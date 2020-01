Du conflit économique à l’Arbitraire

Mohamed KELDI, gérant des Hypermarchés MAG MARKET, vient d’être arrêté. Ses magasins ont été réquisitionnés par le Procureur général. M. Keldi s’est rendu à son magasin principal, mais les ventes ne pouvaient pas se faire, le personnel ayant les codes des caisses étant restés chez eux.

On s’enfonce de plus en plus dans l’illégalité.

Quand l’état se met à arrêter un des citoyens les plus pacifiques du pays, c’est un signe que la nation est dans une crise dangereuse.

Hayba Fm