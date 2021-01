Mohéli : Deux morts, deux amis,…

Hommage: Ils étalent amis très proches depuis toujours. Des hommes engagés pour un Mohéli libre et prospère. Ils ont mené beaucoup de combats ensembles , ont beaucoup fait pour Moheli.Ils ont incarné le FPC à merveille. Peut-être les seuls responsables politiques moheliens qui n’ont jamais retourné leurs vestes pour des postes.

Ils ont vécu dignement avec un grand sens de la famille. Messieurs Issoufa Soufiane à gauche et Mohamed Hassanaly à droite ont lié leur destin en nous quittant l’un hier et l’autre aujourd’hui. Les mauvaises langues diront qu’ils ont eu tellement honte de voir leur combat piétiné qu’ils ont préféré ne plus assister au mauvais spectacle.

Moheli Infos