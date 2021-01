Mohéli isolée du reste du pays

« Nous avons décidé d’isoler Mohéli du reste du pays pour au moins une semaine à compter de ce 1er janvier », a-t-on appris le même jour de source gouvernementale. Le coronavirus qui connait une recrudescence dans la plus petite île de l’Union des Comores a fait cinq victimes depuis dimanche 27 décembre.

Tous les regards sont rivés vers Mohéli, la plus petite île de l’archipel, frappée de plein fouet par l’épidémie de coronavirus. Le weekend dernier, un avion de la compagnie Int’Air Iles a chargé des médicaments à destination de Fomboni. Une bouffée d’oxygène pour cette partie du territoire qui est généralement le parent pauvre des préoccupations des gouvernements successifs.

De dimanche 27 décembre au jeudi 31, la Covid-19 a emporté dans sa course folle 5 personnes selon des acteurs impliqués sur place. Un chiffre confirmé dans le dernier bulletin d’information officiel publié le 2 janvier par le ministère de la santé, lequel révèle 41 nouveaux cas recensés, dont 27 à Mohéli, 11 à Ndzuwani et 2 à Ngazidja. Ce qui fait 864 cas cumulés au niveau national, dont 223 à Mohéli.

Dans cette île de Djoumbé Fatima, d’autres mesures internes sont prises par les autorités locales. Djoiezi, deuxième ville de l’île après Fomboni, est mise en quarantaine. C’est dans cette localité qu’est identifié le patient zéro de cette recrudescence, une femme dont le mari venait d’un voyage d’Afrique du Sud. D’ailleurs les cinq victimes y sont toutes issues. La région de Djando serait aussi confinée selon les informations de nos confrères de Fcbk FM.

Les équipements médicaux envoyés le weekend sont loin d’être suffisants selon de sources concordantes. La capacité d’accueil dans l’hôpital de Fomboni, réservé pour accueillir les personnes contaminées, n’est que de 30 places. La prise en charge fait interroger l’opinion, surtout quand on sait que la plupart des victimes ont succombé au virus dans leurs lits d’hôpital. Le personnel médical et paramédical est débordé, et pourrait avoir besoin d’être renforcé pour faire face à cette situation.

Andjouza Abouheir / LGDC