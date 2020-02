La famille de l’ancien premier ministre Ibrahim Halidi Abderemane est très remontée. Une colère compréhensible après la publication du journaliste Ortega qui est à la recherche du Buzz. Ortega aurait dit des mensonges sur le défunt. Voici le message bouleversant du fils de l’ancien premier ministre :

Mon père vient de rendre l’âme et Ortéga live en profite pour gagner le prix de la connerie du journalisme.(Des excuses pour mes propos).

Premièrement, ça n’a jamais été dans sa nature de se cacher, donc après le débarquement il était tranquillement assis chez lui à Bandracouni en attente de l’armée pour se livrer. Qu’il sache, pour sa gouverne, après l’intervention de certains de ses amis on allait le libérer de la prison de Koki, il refusa en avançant qu’il ne sortira que si tout le monde est libéré. Donc il fut un des derniers à quitter la prison. Deuxièmement, lors des primaires aux élections présidentielles de 2006, il était arrivé premier, puis deuxième, puis troisième puis quatrième, au final il entra parmi les trois après un siège à la Cour constitutionnelle. Un de ses proche collaborateur d’Ongojou a été acheté par Sambi et avait pris les pv des bureaux de votes de certains villages de Nwemakélé puis s’est volatilisé. Il a été battu aux élections en faveur de Sambi à cause du rejet massif de la grande comore d’Azali. Troisièmement il n’a pas été que Premier Ministre, ni seulement ministre, ni seulement député mais aussi régent sous ALI SOILIHI à un age record.

Qu’on dise à Ortega que s’il avait passé à la fac un de ses prof lui aurait dit que wikipédia n’est pas fiable qu’il n’est pas une source utile en matière de recherce.