Mouigni Baraka demande l’ouverture des mosquées mais avec le respect des gestes barrières

Le président du conseil nationale de la transition hausse le ton et sort du silence. Il critique les choix faits par le gouvernement, tout en appelant le peuple comorien à respecter les mesures barrières recommandées par les soignants pour lutter contre la COVID-19: » les soignants font un incrédulité boulot mais malgré, on ne leur a pas donné les moyens financiers et techniques nécessaires pour lutter contre cette épidémie. Sans équipement, ils ne peuvent rien faire. Pour ce qui est de la fermeture des mosquées, je ne comprends pourquoi tous les magasins et les commerces restent ouverts et fermés les mosquées. C’est incompréhensible. Chaque jour, des nouveaux variants sont détectés dans des pays différents. Il faut prier ensemble, en respectant les gestes barrières, pour demander l’aide à notre Dieu » Mouigni Baraka Said Soilih