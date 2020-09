Mouigni Baraka est de retour chez lui après plusieurs mois en fuite

Le président du CNT Mouigni Baraka Said Soilihi est de retour chez lui à Ntsoudjini après plusieurs mois d’absences. Il était recherché par les forces de l’ordre après avoir l’interdiction de rassemblement le 6 juillet à Ntsoudjini.

Mouigni Baraka Said Soilihi s’est promené dans sa ville ce dimanche 27 septembre et il a participé au Douan en faveur de Habibi Omar s’est déroulé à la mosquée du vendredi de Tsoudjini cette après-midi.

Rien ne dit qu’il répondra à la convocation de la gendarmerie qui date du 7 juillet 2020. On ne sait pas non plus s’il n’est plus recherché par la gendarmerie nationale.