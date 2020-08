Moussa, le roi des meubles aux Comores!

Natif d’Inani dans la région de Mbadjini,Moussa Moibadi fait parties des grands menuisiers du pays.

En 2003, il passa une formation auprés du fameux Foundi pasoko en aménagement interieur:Logements, magazins et bureaux.

Une formation qui durera huit ans.

Après la fin de cette formation, Moussa aurait pu faire comme d’autres, tenter sa chance pour un visa, et partir s’installer en Europe.Mais loin de ses rêves.

En effet, il décida en 2010,au vu de l’expérience acquise, et soucieux de servir son pays, de rester et créer sa propre entreprise de menuiserie.

Du coup, le quinquangénaire se lance dans l’entrepreneuriat en installant son siège à Moroni dans le quartier zilimadjou précisément sur la route menant à cap de Lion. Entre élever des enfants et diriger seul une entreprise,l’aventure n’était pas si rose pour Moussa.Malgré les difficultés rencontrées notamment sur la clientèle, il n’a jamais abandonné.

Aujourdhui, le père de 5 enfants dont une fille, Malza, réalise entre autres des placards, des parquets, des escaliers,des portes, des fenêtres et même des volets.

En 2019, Sa clientèle a connu une ascension.il reçoit par jour plus d’une centaine des clients contre une vingtaine en 2018.Il fait un chiffre d’affaires mensuel avoisinant les 20000 euro. Dans son entreprise, il emplois 4 jeunes.

Moussa nous a fait une confidence.

Son voeu le plus cher est de voir les comoriens cesser de se procurer des meubles à Dubai alors que c’est bien possible d’avoir un travail beaucoup plus qualitatif chez sois à moindre coût.

Source: Comoropreneuriat