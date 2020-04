Moustadrane président de l’assemblée nationale et ce n’est pas une blague

L’ ancien Candidat Unique à la Députation, Unique Candidat à la Présidence de l’Assemblée vient d’être élu UNANIMIQUEMENT, Président de l’Assemblée de l’Union, dans le bâtiment historique où fut votée l’indépendance des Comores.

HaYba ne fera pas partie des médias cons superstitieux et méchants qui vont répandre partout que la pandémie du COVID-19 est due aux prières des défunts députés pères de l’indépendance, qui là où ils sont, ont demandé à notre Créateur d’empêcher que les Comoriens n’assistent à ce plébiscite du candidat unique.

Non nous ne croyons pas à celà. A HaYba nous sommes des journalistes rationnels, il y a même 2 intellectuels parmi nous. Si le CODIV19 était envoyé sur notre planète uniquement pour annuler les danses traditionnelles et les zigelegele à l’investiture de l’enfant unique du régime, les Américains, les Turcs et les Hongrois ne seraient pas infectés. Bien que. Qui nous dit que Trump et Erdogan ne sont pas des membres secrets de la Mouvance ? Mouvance dont on n’entend plus parler depuis un moment.

Moustadrane est Président de l’Ensablé comme disent si joliment 52% de notre peuple. Si le Président Azali nous avait consulté sur la sagesse de cette nomination, nous aurions beaucoup hésité. Le Président Moustadrane était l’unique beau gosse du gouvernement aux dires de 69% des Partenaires du Développement. Un exécutif sans séducteur mtsetsevungozi, c’est toujours risqué dans notre histoire.

En l’envoyant près du Foyer des femmes de Moroni, le régime a-t-il une idée derrière la tête, au moment où ses Karatéka veulent se débarrasser de Kiki. Saluons le triomphe de ce séduisant politique, enfant unique des siens, tant aimé, tant protégé qu’on l’a débarrassé de tout opposant aux élections législatives, et aujourd’hui sans opposant pour la Présidence de l’Ensablé.

A l’exemple du Président, les vice-présidents Baco, Saroumaa et Mme Haida Nourdine Sidi ont été élus comme des biens aimés et fragiles enfants uniques. Sans opposant.

Une démonstration de la Force Unique du Régime, nettoyée de sa Mouvance.

Hayba Fm

Titre : CI