Le coordinateur des actions politiques et de la communication autour de la pandémie Covid-19, Houmed Msaidié a fait le point sur la situation des Comoriens bloqués à l’étranger.

Dubaï: Le ministre porte-parole du gouvernement a confirmé qu’ils sont pris en charge par une organisation non gouvernementale. Ils ont pu par conséquent retourner dans leurs hôtels et le gouvernement émirati a également décidé de les exonérer du visa.

Nairobi: Ils ont tous pu regagner les Comores et sont actuellement en quarantaine.

Dar es Salam: selon les informations d’air Tanzanie, plus de 400 billets sont émis jusqu’à fin avril. Avant-hier, ils étaient 279 et hier 17 à s’être rendus à l’ambassade comorienne. Ils s’agit de commerçants, d’étudiants et des malades partis pour des soins. Par conséquent, ils ont des attaches sur place à l’exception de 8 d’entre eux dont 6 ont transité à Dubaï et 2 en provenance de Paris.

Addis Abeba: une comorienne au départ de Dakar pour Dubaï est actuellement bloquée et se retrouve donc à l’hôtel.

Ministère de l’économie