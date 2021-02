Msaidié annonce la construction de l’hôtel Galawa, bientôt

Encore et toujours! Le gouvernement continue de faire des promesses. Après la pose de pierre d’un hôtel fantôme à quelques kilomètres de Pvanamboini et la pose de pierre de l’hôtel Galawa en 2019, Houmedi Msaidié, ministre de l’économie annonce la construction de l’hôtel Galawa: » cette fois, il n’y aura pas de pose de pierre. On ne va pas organiser une grande cérémonie avant que les travaux commencent. Les comoriens veulent des actions. Bientôt le site de Galawa sera construit » a-t-il déclaré aux micros de RCM13.

Pour rappel, Houmedi Msaidié fait partie des ministres de ce régime qui n’ont réalisée aucune de leurs missions respectives: Énergie, économie, tourisme,,,