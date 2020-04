Msaidié annonce la mise en quarantaine des comoriens coincés par le gouvernement comorien à Tanzanie

Le porte-parole du gouvernement annonce la mise en quarantaine des comoriens bloqués par le gouvernement comorien en Tanzanie.

C’est dans le traditionnel compte-rendu du conseil des ministres que le ministre de l’économie et de l’énergie, également coordinateur des actions politiques et de la communication du COVID-19 aux Comores qu’il a assuré [ pour une énième fois ] qu’ une solution dès ce soir : » nous leur avons pas oublié. Une solution sera retrouvé d’ici soir. Ils seront mis en quarantaine. Ils passeront 14 jours à Darsalam avant de rentrer ici. Il n’y a qu’eux. Nous pensons trouver une solution à ceux qui sont à Dubai et dans les autres pays «