Msaidié condamne l’acte posé par les jeunes de Samba mais recadré par un des ses proches

Le ministre de l’économie et porte-parole du gouvernement s’étonne et lamente les habitants du village de Samba Kuni d’avoir empêchés l’hospitalisation d’un patient suspect de Coronavirus.

Mais il reste silencieux face au silence brutal du gouvernement auquel il fait parti. Il ferme les yeux face à l’irresponsabilité et l’incompétence de la ministre de la santé. Mais il est recadré par un des ses plus proches collaborateurs : » avec tout les respect que je vous dois chère ministre, vous devez accepter la défaite du gouvernement dont vous appartenez, et dont vous n’êtes pas un maillon faible. Vous avez laissé planer la psychose….vous devriez doter les agents de l’aéroport des moyens technologiques sûres de détection et de protection. Malheureusement vous êtes entrain de voir et attendre que l’OMS débourse un fond pour que vous continuez les séminaires, les ateliers et les danses « , lui a répondu Said Youssouf un des ses défenseurs sur les réseaux sociaux.