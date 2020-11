Msaidié corrige sévèrement le ministre de la justice en public

Maladroitement, le ministre de la justice Mohamed Ousseini Djamalilayli a accusé l’opposition d’avoir orchestré les les dernières évasions qui ont eu lieu à la maison d’arrêt de Moroni. Une thèse rejetée catégoriquement par le porte-parole du gouvernement lors du compte-rendu du conseil des ministres.

« On a pas vu l’opposition organiser des évasions. On ne peut pas se déresponsabiliser de ce qui s’est passé. Malheureusement, ce n’est pas la première fois. C’est notre responsabilité. On ne peut pas se dédouaner même si ce n’est pas seulement les Comores où des prisonniers peuvent s’évader. En tout cas, pour Bobocha, il est ici. Il n’est pas parti à Mayotte. Les forces de l’ordre sont à sa recherche » Houmedi Msaidé.