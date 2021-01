Msaidie et les siens Se barricadent

HaYba ne jettera pas la pierre aux occupants du ministère de l’économie, des investissements et de tout ce qui ne figure pas sur les entêtes des autres ministères.

C’est la décision qu’il faut face à la gravité de la situation.

Nous notons que pour la première fois une personnalité gouvernementale, M. Moindjie Mohamed Moussa, ministre de l’éducation, a informé publiquement la population qu’il a été en contact à la COVID-19 et qu’il s’isolait par précaution.

L’année dernière Cheikh MC a risqué la prison, et s’est vu accusé de trahison à la nation, pour avoir parlé de la contamination probable de sa femme et appelé ses concitoyens à se protéger.

Merci pour cet exemple de responsabilité et d’humanité.

Ces nouveaux signes de responsabilité resteront des signes individuels tant que le président Azali et le gouvernement persisteront dans le silence, laissant une population déboussolée et apeurée, improviser des mesures partielles à travers les structures coutumières et des municipalités sans moyens.

Hayba