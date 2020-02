Msaidié joue sa dernière carte à Moroni Nord

Trahi par le chef de l’Etat et les membres de la mouvance présidentielle, le ministre de l’économie joue sa dernière carte à Moroni Nord bienque cette carte ne pourra pas menacer le ciel bleu du prochaine législature. Au départ, on lui avait promis une victoire des candidats Me Abdoulwahab [ à Itsandra Nord ] et Mohamed Ahmed, tous les deux issus de sa formation politique. Mais hélas. On lui a roulé dans la farine. Le principal parti présidentiel a raflé toute la mise. Pire, la seule région[ Mboude ] où Msaidié pouvait faire le poids, il n’a pas eu l’autorisation de présenter un candidat.

Aujourd’hui, il se trouve sans poids face aux autres membres du gouvernement. CRC veut l’écarter. Il est battu même par Kiki, le ministre de l’intérieur. Lui a déjà un député et a 3 autres qui passent au deuxième tour. Indésirable, il ne lui reste qu’à battre campagne pour Mohamed Ahmed. Même ce dernier ne pourra rien face aux 16 députés du parti CRC