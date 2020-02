Msaidié ne fait plus le poids, il est même battu dans sa propre commune

Le ministre de l’économie et de l’énergie Houmedi Msaidié ne fait plus le poids. Il vient de subir un coup dur. Il vient d’être battu chez lui, dans sa propre commune par le trésorier payeur général Moidjie Saandi.

Le candidat investit au municipale dans le mbude par Houmedi Msaidé et le parti Radhi est arrivé en deuxième position avec 21,20 % , selon les résultats publiés par sa direction de campagne. Celui présenté par le TPG et le parti présidentiel a obtenu 33,14%. Des résultats qui démontrent bien que Houmedi Msaidé qui était incontournable dans sa région ne l’est plus. La disparition du parti RADHI n’est désormais qu’une question de temps.