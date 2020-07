Houmedi Msaidié n’y arrive plus, il n’était même pas au courant que le prix de l’eau a augmenté. Le minsitre en charge de l’énergie n’y arrive plus. Son incompétence et son ignorance sur la réalité de la vie quotidienne du peuple comorien a atteint son summum. Interrogé sur l’augmentation illégale du prix de l’eau par la direction de la société de distribution de l’eau SONODE, Houmedi Msaidié a eu une réponse surprenante. « Je ne le savais pas. Le ministère des finances et moi n’ont pas été mis au courant », a déclaré Msaidié.

En ce qui la coupure de l’eau, Houmedi Msaidié reconnaît qu’il a demandé à SONEDE mais qu’egalement ceux qui ont les moyens doivent payés pour que la société puisse continuer à fournir l’eau